Экономика
12:42, 18 февраля 2026Экономика

Цены на газ в Европе упали

Цены на газ в Европе упали до минимальных за месяц $358 за тысячу кубометров
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Yves Herman / Pool / Reuters

Стоимость природного газа по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF в Нидерландах продолжила снижение до локальных минимумов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

К середине дня 18 февраля цены падали до 358 долларов за тысячу кубометров, что на четверть ниже, чем январские максимумы, и в полтора раза меньше, чем биржевая стоимость топлива на ту же дату годом ранее.

Средняя стоимость газовых фьючерсов на ICE по итогам прошлого года превысила 420 долларов за тысячу кубометров, что на 14 процентов больше текущих котировок.

Ранее российские СМИ со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщили, что Евросоюз полностью израсходовал газ, закачанный в подземные хранилища летом, и приступил к изъятию запасов прошлых лет. В настоящее время в подземных хранилищах остается около 36,5 миллиарда кубических метров газа.

К концу зимы хранилища заполнены на 33,02 процента, что на 11,08 процентных пункта ниже, чем годом ранее, когда средняя температура зимы была существенно выше многолетних значений.

