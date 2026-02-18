Цены на газ в Европе упали до минимальных за месяц $358 за тысячу кубометров

Стоимость природного газа по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF в Нидерландах продолжила снижение до локальных минимумов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

К середине дня 18 февраля цены падали до 358 долларов за тысячу кубометров, что на четверть ниже, чем январские максимумы, и в полтора раза меньше, чем биржевая стоимость топлива на ту же дату годом ранее.

Средняя стоимость газовых фьючерсов на ICE по итогам прошлого года превысила 420 долларов за тысячу кубометров, что на 14 процентов больше текущих котировок.

Ранее российские СМИ со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщили, что Евросоюз полностью израсходовал газ, закачанный в подземные хранилища летом, и приступил к изъятию запасов прошлых лет. В настоящее время в подземных хранилищах остается около 36,5 миллиарда кубических метров газа.

К концу зимы хранилища заполнены на 33,02 процента, что на 11,08 процентных пункта ниже, чем годом ранее, когда средняя температура зимы была существенно выше многолетних значений.