Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:42, 18 февраля 2026Мир

Хилари Клинтон поделилась своим видением решения конфликта на Украине

Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон: Запад должен больше помогать Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон заявила, что для скорейшего разрешения украинского конфликта Запад должен больше помогать Киеву оружием. Своим мнением она поделилась в соцсети Х.

«Если вы хотите справедливого и прочного урегулирования ситуации в Украине, вам необходимо лучше оснастить Украину необходимыми ресурсами. Вы должны обеспечить их ракетами большой дальности. Вы должны предоставить им действительно адекватные, функционирующие системы противовоздушной обороны», — написала политик.

Ранее Клинтон назвала позорной политику действующего американского президента Дональда Трампа по Украине. По ее словам, нынешний хозяин Белого дома «либо не осознает масштабы страданий, либо безразличен к ним».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пожаловался на российскую делегацию

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Переговоры по Украине в Женеве завершились

    В сети посмеялись над компьютерами Windows

    Волочкова матом ответила на слухи об операции в клинике для бомжей

    В Кремле назвали ответственного за доклад по результатам переговоров

    Раскрыто число направляемых на службу в МЧС срочников

    Крупная змея забралась в унитаз и попала на видео

    Кремль отреагировал на заявления США о ядерных испытаниях в Китае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok