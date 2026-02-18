Реклама

08:50, 18 февраля 2026Экономика

Huawei зарегистрировала два товарных знака в России

Роспатент: Huawei зарегистрировала в России товарные знаки на часы и автомобили
Вячеслав Агапов

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китайская Huawei зарегистрировала два товарных знака в России. Об этом со ссылкой на данные Роспатента сообщает РИА Новости.

Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций подала заявки на регистрацию брендов в январе и марте 2025 года. Ведомство приняло решение зарегистрировать товарные знаки в феврале.

«Хуавей Текнолоджис Ко» получит возможность производить и продавать в России легковые автомобили и другие транспортные электрические средства, а также смарт-часы и компьютерное оборудование.

В сентябре 2025 года поставки китайских часов в Россию выросли вдвое и составили рекордные 95,3 миллиона долларов. По данным китайской статистической службы, за месяц объемы поставок увеличились в 2,3 раза. Рост в годовом выражении оценивается в 1,8 раза. При этом 90,5 миллиона долларов пришлось на закупки аппаратуры для регистрации времени: например, таймеров, а также приборов для отслеживания заряда батареи, секундомеры и прочее.

