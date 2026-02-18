Кладоискатель нашел кельтские золотые монеты благодаря племяннице

В Великобритании кладоискатель нашел 16 золотых монет железного века

В Великобритании на аукцион выставят крупнейший клад монет эпохи правления Дубновеллауна, который был королем кельтского племени триновантов с 25 года до н.э. по 10 год н.э. Об этом пишет Jam Press.

Ценную находку сделал Том Лайсенс — профессор средневековой истории и литературы из Университета Восточной Англии. Он рассказал, что отправился с металлоискателем в поле из-за племянницы. Она очень хотела попробовать себя в роли кладоискателя. Вместе они сначала наткнулись на серебро эпохи викингов, а затем Лайсенс нашел один золотой стартер.

Позже мужчина обнаружил еще шесть золотых монет. Через пару дней — еще несколько. В конце концов в его руках оказалось 17 монет железного века: 16 золотых стартеров и одна монета с номиналом, равным четверти стартера.

По словам эксперта в истории кельтов Элис Каллен, найденные монеты можно связать с двумя историческими фигурами — королями Аддедомаром и Дубновеллауном. Аддедомар правил племенем катувеллаунов и позднее захватил триновантов. Он стал первым местным королем, который стал чеканить на монетах свое имя.

Предполагается, что Аддедомар — отец Дубновеллауна. Он оставил сыну территории триновантов, и тот продолжил чеканку монет. Лайсенс нашел клад в городе Бери-Сент-Эдмундс. Этот город раньше был центром земель триновантов.

В марте монеты продадут. Их стоимость оценивается в 25 тысяч фунтов стерлингов (2,6 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в Великобритании продали редчайшую монету, найденную кладоискателем в поле. Находка оказалась золотым статером, изготовленным кельтским племенем кориелтаувами между 50 и 10 годами до нашей эры.

