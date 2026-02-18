Лукашенко назвал импорт свинины из России позорищем

Лукашенко назвал позорищем для Белоруссии завоз свинины из-за рубежа

Импорт свинины из-за рубежа — позорище для Белоруссии. Так назвал поставки мяса президент страны Александр Лукашенко, его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

В рамках встречи с правительством глава государства раскритиковал закупки свинины за рубежом и заявил, что страна способна полностью обеспечить себя этой продукцией.

«Мы же из России завозим свинину. Позорище! Беларусь завозит свинину. Мы чуть ли не на 200 миллионов долларов там, или сколько, завезли свинины», — сказал Лукашенко.

Участники встречи отметили, что Россия при этом, видя спрос на мясо, увеличила цены отгрузок.

Мяса свинины нет, шашлычка нет, люди не могут — дорого, потому что с России привезли. А почему привезли из России? Потому что своего нет. Если чего-то нет, надо производить свое. Мы это умеем делать», — призвал нарастить собственное производство Лукашенко.

В свою очередь по итогам января 2026 года экспорт свинины из Бразилии в Россию увеличился в семь раз в денежном выражении в сравнении с тем же периодом 2025-го. За отчетный период доходы бразильских экспортеров от продажи этого вида мяса в Россию достигли 1,7 миллиона долларов. Годом ранее показатель находился на отметке в 246,5 тысячи.