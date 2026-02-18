Реклама

17:39, 18 февраля 2026Россия

Медведев фразой «ну, вот и все» отреагировал на разгромное интервью экс-главкома ВСУ

Медведев заявил о начале схватки Залужного с Зеленским
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о начале схватки экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), посла страны в Великобритании Валерия Залужного и президента республики Владимира Зеленского. Об этом он написал в Telegram.

Ранее Залужный в интервью с The Associated Press прямо обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году. По словам бывшего главкома, разработанный им при содействии НАТО план провалился, потому что президент Украины и другие официальные лица не выделили необходимые ресурсы.

«Ну, вот и все», — отреагировал Медведев на разгромное интервью.

Зампред Совбеза России выразил мнение, что Залужный начал свою игру, «наехав на генитального паяца». «Схватка свидомого фельдмаршала и коверного клоуна началась! Интересно, кто кого арестует? Пора запасаться попкорном», — заключил российский политик.

Залужного называют одним из кандидатов для смены Зеленского на посту президента. Так, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов считает экс-главкома ВСУ «более здравомыслящим» в сравнении с нынешним украинским лидером. В свою очередь, журналист кремлевского пула Александр Юнашев обратил внимание, что фигура Залужного популярна в народе, однако часть сторонников могла отвернуться от него после того, как бывший глава ВСУ уехал в Европу.

