Модель OnlyFans ради забавы украла купальник в магазине на Бали и была затравлена в сети

Британская модель OnlyFans ради забавы украла купальник в магазине на индонезийском острове Бали и была затравлена в сети. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 26-летняя Джемма Дойл из Ньюкасла, штат Новый Южный Уэльс, отдыхала в Индонезии с подругой. Она зашла в местный магазин одежды и вынесла оттуда купальник. Вскоре владелица магазина выложила в сеть видео кражи и стала искать преступницу. Ролик быстро распространился в сети и вызвал возмущение общества.

Тогда Дойл решила записать обращение, в котором призналась в содеянном и сказала, что просто развлекалась таким образом. «Немного пошалила и украла, он стоил всего 30 долларов (2,2 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру»)», — оправдалась модель. Отсутствие раскаяния в ее словах еще сильнее разозлило пользователей сети, девушке стали угрожать расправой.

Испугавшись, британка записала второе обращение с извинениями, сказав, что совершила кражу из-за неизвестной болезни. Она объяснила, что якобы несколько раз ударялась головой. А в своем третьем обращении девушка вновь сменила историю — в этот раз причиной всему стал алкоголь.

В результате Дойл выплатила всю сумму хозяйке магазина, но теперь планирует засудить ее за разглашение своих личных данных.

