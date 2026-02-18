Реклама

09:44, 18 февраля 2026Россия

Москвичи начали массово отказываться от одной привычки из-за морозов

Shot: Жители Москвы начали массово бросать курить из-за морозов
Майя Назарова

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Жители Москвы начали массово отказываться от одной привычки из-за морозов. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, горожане бросают курить. Причиной этой тенденции стали задержавшиеся в российской столице холода.

Эксперты пояснили, что курильщики отказываются от табака, боясь простыть. Другие же ленятся надевать куртку и шапку.

Врачи отметили, что комбинация холодного воздуха и табачного дыма может вызвать сужение кровеносных сосудов и дальнейшее отморожение конечностей. Доцент кафедры госпитальной терапии ИМД Ольга Бродская указала, что из-за курения на холоде пострадать могут и реснички. Так, по данным специалиста, низкая температура и табачный дым нарушают их нормальное биение.

У тех же, кто болеет сердечно-сосудистыми заболеваниями, из-за курения вырастает риск спровоцировать стенокардию.

Ранее сообщалось, что в России предложили увеличить штрафы за курение и алкоголь в подъездах.

