Мужчина расправился с другом и 24 года скрывался на другом конце света

New York Post: Мужчина убил друга в США и 24 года скрывался в Южной Корее

Из Южной Кореи в США экстрадировали мужчину, который расправился с якобы оскорбившим его молодым человеком 24 года назад. Об этом сообщает New York Post.

В 2002 году Хо Шин, которому сейчас 43 года, проживал в Нью-Йорке. 6 января он проводил время с друзьями, среди которых был 22-летний Хен Дэ Ким. Между Шином и Кимом произошел конфликт, после чего первый вышел на улицу, позвал 16-летнего знакомого и попросил принести два ножа. Двое вернулись в квартиру, набросились на Кима и нанесли ему множественные раны. Расправу пытался остановить Ю, который дружил с пострадавшим, но его тоже тяжело ранили. Обоих доставили в больницу. Ю выжил, а спасти Кима врачам не удалось.

После ночного происшествия 16-летнего сообщника Шина сразу же задержали, а ему самому удалось сбежать в Южную Корею. На другом конце света он почти 24 года успешно скрывался от властей. Поймать убийцу удалось только в декабре 2025 года. В пятницу, 13 февраля, его доставили в Нью-Йорк. По словам преступника, 6 января 2002 года Ким нанес ему некое оскорбление, простить которое было нельзя.

Первое судебное заседание по делу состоялось 17 февраля. Шину грозит от 50 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

