Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:07, 18 февраля 2026Забота о себе

Мужчины перечислили самые странные объекты для мастурбации

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom  

Мужчины перечислили самые странные предметы и изображения, которые побуждали их к мастурбации. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Многие вспомнили, что их первые эротические переживания были связаны с журналами о путешествиях.

Журнал National Geographic. Все эти великолепные фотографии женщин-представительниц коренных народов, в основном из Африки, но и из других стран тоже

barewear2267пользователь Reddit

Один мужчина признался, что испытывает возбуждение, когда видит знаки, предупреждающие о скользких полах.

Это очень странно, но я делаю это уже много лет. У меня их уже около семи штук

GettnRandyпользователь Reddit
Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022

Еще одного возбудил роман Харуки Мураками.

Глава из «Кафки на пляже» о сексе с призраком

Cocogasmпользователь Reddit

Ранее женщины перечислили ежедневные проблемы, неочевидные мужчинам. Некоторые пожаловались, что врачи игнорируют симптомы их болезней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский допустил вывод ВСУ из Донбасса. Какое условие он поставил взамен?

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    В США раскрыли план морской блокады России

    Раскрыто забавное прозвище Кушнера среди «некоторых русских»

    Девушка бросила карьеру модели OnlyFans благодаря вере и назвала платформу чистым злом

    Мужчины перечислили самые странные объекты для мастурбации

    Блины назвали опасными для некоторых россиян

    Российский боец 108 дней держал оборону моста

    В Подмосковье у женщины случился инсульт во время родов близнецов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok