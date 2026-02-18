Мужчины перечислили самые странные объекты для мастурбации

Мужчины перечислили самые странные предметы и изображения, которые побуждали их к мастурбации. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Многие вспомнили, что их первые эротические переживания были связаны с журналами о путешествиях.

Журнал National Geographic. Все эти великолепные фотографии женщин-представительниц коренных народов, в основном из Африки, но и из других стран тоже barewear2267 пользователь Reddit

Один мужчина признался, что испытывает возбуждение, когда видит знаки, предупреждающие о скользких полах.

Это очень странно, но я делаю это уже много лет. У меня их уже около семи штук GettnRandy пользователь Reddit

Еще одного возбудил роман Харуки Мураками.

Глава из «Кафки на пляже» о сексе с призраком Cocogasm пользователь Reddit

