Россия
18:23, 18 февраля 2026Россия

В российском институте генетики на полу кабинета нашли тело

Гострудинспекция сообщила о смерти бухгалтера института генетики в Новосибирске
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Новосибирске на полу кабинета Института цитологии и генетики СО РАН нашли тело. Об этом сообщила Гострудинспекция Новосибирской области во «ВКонтакте».

Как стало известно, умершим оказался главный бухгалтер учреждения. Прибывшие на место врачи констатировали остановку сердца. Другие подробности не приводятся.

По словам замглавы региональной Гострудинспекции Светланы Загузиной, причины смерти установят специалисты. Кроме того, будет проведен анализ документов, связанных с трудовой деятельностью в институте.

Ранее в Санкт-Петербурге массажистка не выдержала наплыва клиентов в День всех влюбленных и устала до смерти. Как стало известно, 36-летняя уроженка Индонезии обслуживала клиентов полдня без перерыва и в результате потеряла сознание. Медики госпитализировали женщину с подозрением на переутомление, однако спасти ее не удалось.

