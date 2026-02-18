Украинский военный аналитик Погорелый: У ВСУ нет людей, чтобы держать оборону

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает людей не только чтобы наступать, но и чтобы просто удерживать оборону. Планы нового наступления ВСУ прокомментировал украинский военный аналитик Роман Погорелый, передает в Telegram агентство «УНИАН».

«Хватит говорить о наступлениях — мы не можем наступать, когда у нас нет людей, чтобы держать оборону», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что командование ВСУ должно сконцентрироваться на обороне, сохранении личного состава и накоплении ресурсов.

Ранее экс-главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный назвал ключевые недостатки военной стратегии украинских войск. По его словам, украинское командование опирается на нереалистичные представления о численности войск и внедрении новых технологий.