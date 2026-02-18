Наряды из кожи и кружева назвали самым сексуальным сочетанием года

Наряды из кожи и кружева стали трендом зимы 2026 года. На популярность такого сочетания у дизайнеров и звезд обратили внимание в New York Post (NYP).

На показах Недели моды, которая проходит в Нью-Йорке, у дизайнеров наметился новый тренд. Именитые модельеры выпускают на подиумы моделей в кожаных нарядах, дополненных кружевными вставками или аксессуарами из кружева. Среди брендов, показавших подобные образы, были LaQuan Smith, Sergio Hudson, 7 For All Mankind, Altuzarra и другие.

Кроме того, тенденцию поддержали и знаменитости, в том числе Кайли Дженнер, Бейонсе, Megan Thee Stallion и жена Канье Уэста Бьянка Цензори. Модные редакторы назвали такое сочетание «самым сексуальным» нарядом зимы.

Ранее сообщалось, что носить рубашки задом наперед также стало трендом.