Найдено оружие против устойчивых к антибиотикам инфекций

Front Microbol: Древняя бактерия может помочь в борьбе с устойчивыми инфекциями

Бактерии, пролежавшие во льду около пяти тысяч лет, могут помочь в борьбе с устойчивыми к антибиотикам инфекциями. К такому выводу пришли исследователи, изучившие штамм Psychrobacter SC65A.3, выделенный из ледяной пещеры Скэришоара в Румынии. Результаты, опубликованные в Frontiers in Microbiology, показали, что древний микроорганизм сочетает в себе как потенциальную пользу, так и серьезные риски.

Ученые обнаружили, что штамм устойчив к ряду современных антибиотиков и несет более 100 генов, связанных с резистентностью. При этом он способен подавлять рост некоторых антибиотикоустойчивых бактерий и обладает выраженной ферментативной активностью, что открывает перспективы для биотехнологии и разработки новых антимикробных средств.

Исследователи подчеркивают, что экстремальные условия среды способствуют формированию уникальных генетических адаптаций. Именно такие механизмы могут стать источником новых лекарственных подходов. Однако существует и обратная сторона: если подобные микроорганизмы или их гены попадут в современную среду, они могут усилить проблему антибиотикорезистентности.

По мнению авторов работы, замороженные экосистемы следует изучать комплексно. Они могут быть как резервуаром генов устойчивости, так и источником новых соединений с медицинским потенциалом. В условиях изменения климата и таяния льдов этот вопрос приобретает особую актуальность.

Ранее ученые назвали распространенный фактор тяжелого течения инфекций.