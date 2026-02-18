Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:31, 18 февраля 2026Наука и техника

Найдено оружие против устойчивых к антибиотикам инфекций

Front Microbol: Древняя бактерия может помочь в борьбе с устойчивыми инфекциями
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: DC Studio / Freepik

Бактерии, пролежавшие во льду около пяти тысяч лет, могут помочь в борьбе с устойчивыми к антибиотикам инфекциями. К такому выводу пришли исследователи, изучившие штамм Psychrobacter SC65A.3, выделенный из ледяной пещеры Скэришоара в Румынии. Результаты, опубликованные в Frontiers in Microbiology, показали, что древний микроорганизм сочетает в себе как потенциальную пользу, так и серьезные риски.

Ученые обнаружили, что штамм устойчив к ряду современных антибиотиков и несет более 100 генов, связанных с резистентностью. При этом он способен подавлять рост некоторых антибиотикоустойчивых бактерий и обладает выраженной ферментативной активностью, что открывает перспективы для биотехнологии и разработки новых антимикробных средств.

Исследователи подчеркивают, что экстремальные условия среды способствуют формированию уникальных генетических адаптаций. Именно такие механизмы могут стать источником новых лекарственных подходов. Однако существует и обратная сторона: если подобные микроорганизмы или их гены попадут в современную среду, они могут усилить проблему антибиотикорезистентности.

По мнению авторов работы, замороженные экосистемы следует изучать комплексно. Они могут быть как резервуаром генов устойчивости, так и источником новых соединений с медицинским потенциалом. В условиях изменения климата и таяния льдов этот вопрос приобретает особую актуальность.

Ранее ученые назвали распространенный фактор тяжелого течения инфекций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Исторический ликбез не помешает». В России оценили уровень интеллектуального развития Зеленского

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Уиткофф оценил результаты переговоров по Украине в Женеве

    В Европе поставили Зеленского перед неудобным фактом

    Найдено оружие против устойчивых к антибиотикам инфекций

    Диспетчер службы спасения рассказала о самых жутких вызовах

    Российская тревел-блогерша назвала пугающие ее вещи в путешествиях

    В России сертифицированы две новых модели марки Jeland

    Москвичей призвали пересесть на метро на два дня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok