19:27, 18 февраля 2026Забота о себе

Названа оптимальная частота смены постельного белья

Фармацевт Золотарева: Менять постельное белье нужно один раз в две недели
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: GuruXOX / Shutterstock / Fotodom

Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева рассказала, как часто нужно менять постельное белье. Ее слова цитирует «Газета.Ru».

Эксперт отметила, что частая смена постельного белья помогает уменьшить количество пылевых клещей и бактерий, которые скапливаются в тканях и могут вызывать аллергические реакции и кожные раздражения. Она добавила, что грязное постельное белье не только ухудшает качество сна, но и может стать источником проблем со здоровьем.

Золотарева назвала оптимальной частотой смены постельного белья один раз в одну-две недели. Она уточнила, что людям с аллергией и астмой, а также тем, у кого дома есть животные нужно менять белье чаще. «Несвоевременная смена белья может не только ухудшить качество сна, но и напрямую провоцировать аллергию и кожные воспаления», — предупредила фармацевт.

Специалистка также посоветовала не забывать о чистоте подушек и одеял. Их рекомендуется стирать или отдавать в химчистку каждые три-шесть месяцев в зависимости от материала. Она добавила, что матрас стоит регулярно пылесосить и чистить, а при стирке постельных принадлежностей важно следовать рекомендациям производителя по режимам и уходу.

Ранее доцент кафедры клинической микробиологии Лестерского университета Примроуз Фристоун рассказала, что при стирке полотенец нельзя использовать много кондиционера. По ее словам, эта распространенная ошибка приводит к тому, что полотенца не отстирываются и хуже впитывают влагу.

