Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:56, 18 февраля 2026Бывший СССР

Названо условие для контрнаступления ВСУ

Военный обозреватель Пехньо: Для контрнаступления ВСУ нужно улучшить мобилизацию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украина должна улучшить мобилизацию для контрнаступления. Такое мнение высказал военный обозреватель Василий Пехньо, передает агентство УНИАН в Telegram.

По его словам, сейчас у украинской армии слишком мало резервов для проведения операции. «Половина успеха — это провести наступление. Вторая половина — удержать и закрепиться. И, очевидно, именно с резервами у нас есть проблемы», — отметил обозреватель.

Он подчеркнул, что ситуация с мобилизацией в стране является ключевым фактором, мешающим продвижению войск, в том числе на стыке Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.

Ранее украинский боец Кирилл Сазонов заявил, что планы украинских военных и аналитиков, надеющихся на масштабное контрнаступление в Запорожье, слишком оптимистичны, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в глубокой обороне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский допустил вывод ВСУ из Донбасса. Какое условие он поставил взамен?

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    ВСУ обстреляли российский город ракетами HIMARS

    В Бельгии раскрыли будущее требование России к НАТО

    Мигрант оскорбительно высказался о российском паспорте и поплатился

    Звезду Голливуда доставили в больницу после пьяного дебоша в баре

    Олимпийский дебют Петросян, старт плей-офф в хоккее и откровения россиянки-волонтера о команде Украины. Как прошел 11-й день Игр

    Петросян заняла пятое место по итогам короткой программы на Олимпиаде

    Обманувшая американцев русская мошенница вышла в свет в прозрачном корсете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok