Названо условие для контрнаступления ВСУ

Военный обозреватель Пехньо: Для контрнаступления ВСУ нужно улучшить мобилизацию

Украина должна улучшить мобилизацию для контрнаступления. Такое мнение высказал военный обозреватель Василий Пехньо, передает агентство УНИАН в Telegram.

По его словам, сейчас у украинской армии слишком мало резервов для проведения операции. «Половина успеха — это провести наступление. Вторая половина — удержать и закрепиться. И, очевидно, именно с резервами у нас есть проблемы», — отметил обозреватель.

Он подчеркнул, что ситуация с мобилизацией в стране является ключевым фактором, мешающим продвижению войск, в том числе на стыке Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.

Ранее украинский боец Кирилл Сазонов заявил, что планы украинских военных и аналитиков, надеющихся на масштабное контрнаступление в Запорожье, слишком оптимистичны, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в глубокой обороне.