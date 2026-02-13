Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

18:24, 13 февраля 2026Бывший СССР

В ВСУ прокомментировали планы масштабного контрнаступления в Запорожье

Боец ВСУ Сазонов: Планы на масштабное контрнаступление слишком оптимистичны
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Планы украинских военных и аналитиков, надеющихся на масштабное украинское контрнаступление в Запорожье, слишком оптимистичны, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в глубокой обороне. Об этом в Telegram заявил украинский боец Кирилл Сазонов.

По его словам, ограниченные локальные успехи ВСУ говорят об изменении характера боевых действий, но не позволяют украинским войскам перейти в контрнаступление.

«Про масштабный "контрнаступ" на запорожском направлении рассуждают слишком уж большие оптимисты. Характер боевых действий поменялся. (...) "Килл-зона" никуда не исчезла. Просто мы научились в ней воевать и оставаться на позициях. Противник, к сожалению, тоже», — говорится в публикации.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что длившаяся 10 дней контратака ВСУ в Запорожье окончательно захлебнулась. По его словам, украинским войскам не удалось занять ни одного населенного пункта. При этом за одни сутки под удар попали восемь украинских бригад.

