Силовые структуры
14:01, 18 февраля 2026Силовые структуры

Не справившегося с детским плачем россиянина наказали 18-летним заключением

Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Пермский краевой суд приговорил к 18 годам лишения свободы жителя Красновишерска за расправу над 10-месячным младенцем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Подсудимый признан виновным по статье 105 («Убийство малолетнего») УК РФ. С него взыскано два миллиона рублей в пользу матери ребенка в качестве компенсации морального вреда.

По данным ведомства, в октябре 2025 года мужчина находился в квартире сожительницы вместе с младенцем. Матери ребенка дома не было. Раздраженный плачем грудного ребенка сожитель нанес ему множественные удары по голове. Об этом он рассказал следователям.

На кадрах виден мужчина у дивана, он показывает, что схватил младенца, стал укачивать, но плач не прекращался, и тогда он его ударил по голове.

Полученные травмы оказались для младенца летальными. Мужчина скрылся, но был вскоре задержан и привлечен к уголовной ответственности.

Ранее сообщались новые детали о расправе над 9-летним мальчиком в Петербурге.

