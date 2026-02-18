Не справившегося с детским плачем россиянина наказали 18-летним заключением

Суд дал 18 лет колонии жителю Прикамья за убийство младенца сожительницы

Пермский краевой суд приговорил к 18 годам лишения свободы жителя Красновишерска за расправу над 10-месячным младенцем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Подсудимый признан виновным по статье 105 («Убийство малолетнего») УК РФ. С него взыскано два миллиона рублей в пользу матери ребенка в качестве компенсации морального вреда.

По данным ведомства, в октябре 2025 года мужчина находился в квартире сожительницы вместе с младенцем. Матери ребенка дома не было. Раздраженный плачем грудного ребенка сожитель нанес ему множественные удары по голове. Об этом он рассказал следователям.

На кадрах виден мужчина у дивана, он показывает, что схватил младенца, стал укачивать, но плач не прекращался, и тогда он его ударил по голове.

Полученные травмы оказались для младенца летальными. Мужчина скрылся, но был вскоре задержан и привлечен к уголовной ответственности.

