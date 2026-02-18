Реклама

Отдыхающим в Египте в Рамадан россиянам посоветовали не есть, не пить и не курить

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Sun_Shine / Shutterstock / Fotodom

Отдыхающим в Египте во время Рамадана россиянам посоветовали не есть, не пить и не курить вне отеля в светлое время суток. Об этом заявили в генконсульстве РФ в Хургаде, сообщает РИА Новости.

Первым днем священного Рамадана в Египте станет 19 февраля, пост продлится 29 дней. Россиян попросили проявить уважение к традициям — помимо ограничений в еде и курении, рекомендуется отказаться от вызывающей одежды, громкой музыки и шумного поведения.

Ранее директор нескольких принимающих компаний в Египте Мухамад Юсеф призвал российских туристов не оголяться в арабских странах во время Рамадана. При этом Юсеф заметил, что в Египте особых запретов для иностранцев в этот период нет.

