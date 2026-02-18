Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:04, 18 февраля 2026Россия

В Чечне появились новые вооруженные отряды

Глава кабмина Чечни Даудов сообщил о появлении мобильных вооруженных отрядов
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Елена Афонина / ТАСС

В Чечне появились новые вооруженные отряды — мобильные группы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом на совещании главы Чечни Рамзана Кадырова с силовым блоком объявил председатель правительства региона Магомед Даудов.

По словам главы кабмина, отряды сформированы по поручению Кадырова, который дал указание усилить работу ПВО в регионе. В состав отрядов вошли сотрудники МВД, Росгвардии и Минобороны. Также Даудов сообщил, что средства ПВО в Чечне работают в круглосуточном режиме.

С начала спецоперации Чечня подвергалась атакам Вооруженных сил Украины лишь несколько раз, последний из которых был зафиксирован в декабре 2025 года. Тогда украинский беспилотник, предположительно, врезался в здание комплекса «Грозный-сити».

В то же время, Белгородская, Курская и Брянская области подвергаются ежедневным атакам украинских подразделений. Так, 16 февраля Брянская область пережила 12-часовой налет, в ходе которого было сбито 170 дронов. Лишь за 2025 год жертвами атак ВСУ стали около 400 россиян.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украину уличили в готовности сдать территории

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Украинский блогер побывал в Индии и понял «роскошь европейской цивилизации»

    Задержана министр культуры российского региона

    В Чечне появились новые вооруженные отряды

    Сотрудницу школы обвинили в сексе с несовершеннолетним учеником

    Наряды из кожи и кружева назвали самым сексуальным сочетанием года

    Путешественница описала несколько городов России фразой «не советую ехать весной»

    Стала известна цель подрыва ВСУ переправы в Днепропетровской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok