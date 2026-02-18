Глава кабмина Чечни Даудов сообщил о появлении мобильных вооруженных отрядов

В Чечне появились новые вооруженные отряды — мобильные группы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом на совещании главы Чечни Рамзана Кадырова с силовым блоком объявил председатель правительства региона Магомед Даудов.

По словам главы кабмина, отряды сформированы по поручению Кадырова, который дал указание усилить работу ПВО в регионе. В состав отрядов вошли сотрудники МВД, Росгвардии и Минобороны. Также Даудов сообщил, что средства ПВО в Чечне работают в круглосуточном режиме.

С начала спецоперации Чечня подвергалась атакам Вооруженных сил Украины лишь несколько раз, последний из которых был зафиксирован в декабре 2025 года. Тогда украинский беспилотник, предположительно, врезался в здание комплекса «Грозный-сити».

В то же время, Белгородская, Курская и Брянская области подвергаются ежедневным атакам украинских подразделений. Так, 16 февраля Брянская область пережила 12-часовой налет, в ходе которого было сбито 170 дронов. Лишь за 2025 год жертвами атак ВСУ стали около 400 россиян.