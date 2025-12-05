Реклама

09:18, 5 декабря 2025Россия

Появились видео с поврежденной башней «Грозного-Сити» после предполагаемой атаки БПЛА

Опубликованы видео с последствиями взрыва в башне комплекса «Грозный-Сити»
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появились видео с последствиями взрыва в комплексе «Грозный-Сити» в Чечне после предполагаемой атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Ролики опубликовали «Военкоры Русской Весны» в Telegram.

На кадрах видно, что повреждения затронули фасад в районе нескольких верхних этажей. В проеме одного из выбитых окон заметно пламя.

Об атаке беспилотников на «Грозный-Сити» ранее сообщили «Осторожно, новости». Информация о пострадавших не поступала. Официальные лица ситуацию пока не комментировали.

Перед появлениями сообщений о взрыве стало известно, что аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса приостановили работу в целях безопасности. Временные ограничения также ввели в аэропортах Пензы, Ульяновска, Самары и Краснодара.

