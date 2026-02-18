Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:06, 18 февраля 2026Из жизни

Подпольный врач попался на незаконном удлинении пенисов

В Таиланде задержали подпольного врача, научившегося проводить операции в тюрьме
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: NATALLIA B / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде полиция задержала 38-летнего мужчину, который проводил незаконные операции по увеличению мужских половых органов. Об этом сообщает издание The Thaiger.

У подпольного врача, которого зовут Тханат, не оказалось медицинской лицензии. На допросе он рассказал, что научился удлинять пенисы, когда сидел в тюрьме. После освобождения он начал рекламировать свои услуги в TikTok.

Тханат попался с поличным: когда сотрудники отдела по защите прав потребителей прибыли к нему домой, он делал инъекцию одному из клиентов. У него изъяли 683 бусины разных размеров, пять упаковок филлера, 136 хирургических лезвий, шприцы и шовные иглы.

Материалы по теме:
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта 2021
«Она оперировала на кухне» Россиянка купила диплом и занялась пластической хирургией. Ее операции ломали женщинам жизнь
«Она оперировала на кухне»Россиянка купила диплом и занялась пластической хирургией. Ее операции ломали женщинам жизнь
1 января 2021

Подпольный врач брал 500 батов (1200 рублей) за имплантацию бусины, 6500 батов (16 тысяч рублей) за обрезание и 10 тысяч батов (24 тысячи рублей) за корректирующую операцию на пенисе.

До этого стало известно, что житель Уфы получил перелом пениса во время секса. Мужчине потребовалась операция, в которой приняла участие целая бригада урологов. Врачи предупредили, что на его реабилитацию уйдет минимум полгода.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский допустил вывод ВСУ из Донбасса. Какое условие он поставил взамен?

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Организаторы крутой выставки в Москве объявили даты проведения

    ВСУ ударили по Чувашии

    Личность обеспечившего успех с Россией в Женеве дипломата раскрыли

    Подпольный врач попался на незаконном удлинении пенисов

    Девушка проигнорировала известный эффект кофе и стала посмешищем в глазах друзей

    В США назвали лучшие авианосцы 2026 года

    Врачи развеяли распространенный миф о приеме магния

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok