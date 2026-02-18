Подпольный врач попался на незаконном удлинении пенисов

В Таиланде задержали подпольного врача, научившегося проводить операции в тюрьме

В Таиланде полиция задержала 38-летнего мужчину, который проводил незаконные операции по увеличению мужских половых органов. Об этом сообщает издание The Thaiger.

У подпольного врача, которого зовут Тханат, не оказалось медицинской лицензии. На допросе он рассказал, что научился удлинять пенисы, когда сидел в тюрьме. После освобождения он начал рекламировать свои услуги в TikTok.

Тханат попался с поличным: когда сотрудники отдела по защите прав потребителей прибыли к нему домой, он делал инъекцию одному из клиентов. У него изъяли 683 бусины разных размеров, пять упаковок филлера, 136 хирургических лезвий, шприцы и шовные иглы.

Подпольный врач брал 500 батов (1200 рублей) за имплантацию бусины, 6500 батов (16 тысяч рублей) за обрезание и 10 тысяч батов (24 тысячи рублей) за корректирующую операцию на пенисе.

