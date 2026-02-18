Подразделения армии России вступили в бой с «Азовом» в зоне СВО

Минобороны рассказало о боях с «Азовом» в зоне СВО

Подразделения Российской армии вступили в бой с украинской бригадой «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в зоне проведения спецоперации. Об этом говорится в свежей сводке Минобороны о ходе боевых действий.

С бойцами украинского специального соединения столкнулись военнослужащие группировки войск «Центр». Они нанесли поражение живой силе и военной технике противника.

Всего за сутки боев в зоне ответственности группировки украинские войска потеряли до 340 человек. Какая часть из них приходится на личный состав «Азова», не уточняется.

18 февраля Минобороны сообщило о переходе под российский контроль населенного пункта Криничное в Запорожской области. Его заняли бойцы группировки войск «Восток».