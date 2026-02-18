Реклама

20:55, 18 февраля 2026

Постпред США при НАТО оценил терпеливость Трампа

Уитакер: Трамп не будет вечно ждать разрешения вопроса сделки с Ираном
Виктория Кондратьева
Фото: Marijan Murat / picture alliance via Getty Images

Президент США Дональд Трамп готов проявить терпение, но не будет вечно ждать разрешения вопроса сделки с Ираном. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox Business.

«Я думаю, он готов быть терпелив в разумных рамках, но ждать вечно не намерен», — отметил постпред.

16 февраля заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран готов пойти на компромисс с США по ядерной сделке, если Вашингтон согласится обсудить отмену санкций.

Ранее стало известно, что американские вооруженные силы готовятся к проведению продолжительных операций против Ирана на случай, если Трамп отдаст приказ об атаке.

