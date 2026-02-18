Президент Финляндии высказался о своем влиянии на Трампа в вопросе России

Стубб о своем влиянии на Трампа: Он сам себе хозяин

Президент Финляндии Александр Стубб назвал преувеличением предположения о его влиянии на главу США Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью The Economist.

Финский лидер назвал Трампа самым могущественным президентом в мире, который «сам себе хозяин». «Говорить, что президент Трамп прислушивается ко мне, было бы с моей стороны преувеличением. (...) Если я могу внедрить одну идею из десяти, это уже хорошо», — сказал он.

Таким образом политик ответил на замечание журналиста о том, что после его игры в гольф с американским президентом весной 2025 года тот стал более скептически относиться к России, и многие связали это с влиянием Стубба.

20 января Стубб заявил, что совместный поход в сауну с Трампом мог бы решить конфликт вокруг Гренландии. Он назвал это переходом от «дипломатии гольфа к дипломатии сауны».