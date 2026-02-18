Реклама

Наука и техника
12:18, 18 февраля 2026Наука и техника

Привычные растения оказались мощным оружием против воспаления

Nutrients: Комбинация мяты и эвкалипта эффективна против воспаления
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Luis Echeverri Urrea / Shutterstock / Fotodom  

Соединения из мяты, эвкалипта и перца чили способны значительно усиливать противовоспалительное действие друг друга. К такому выводу пришли исследователи из Токийского университета науки, изучив влияние растительных веществ на иммунные клетки. Результаты работы опубликованы в Nutrients.

В лабораторных экспериментах ученые воздействовали на макрофаги — клетки иммунной системы, отвечающие за запуск воспалительной реакции. После стимуляции воспаления бактериальным компонентом клетки обрабатывали ментолом, 1,8-цинеолом и капсаицином как по отдельности, так и в сочетаниях. Наиболее выраженный эффект наблюдался при совместном применении капсаицина с ментолом или эвкалиптовым соединением. Оказалось, что в комбинации их эффект возрастает в сотни раз по сравнению с действием каждого компонента по отдельности.

Анализ показал, что вещества активируют разные внутриклеточные сигнальные пути. Ментол и 1,8-цинеол влияют на TRP-каналы и кальциевую регуляцию, тогда как капсаицин подавляет воспалительные процессы через иной механизм. Одновременное воздействие на несколько систем и обеспечивает выраженный синергетический эффект.

Авторы работы отмечают, что результаты помогают объяснить пользу сочетания специй и ароматических растений в рационе. В перспективе такие комбинации могут лечь в основу функциональных продуктов и добавок для контроля хронического воспаления, однако для подтверждения эффекта у человека необходимы дополнительные исследования.

Ранее ученые обнаружили природное средство для смягчения воспаления кишечника.

    Обсудить
