Продажи китайского автогиганта стремительно сократились в КНР и России

Аналитик Целиков: Продажи Chery Automobile во всем мире упали на 11 процентов

По итогам января 2026 года автоконцерн Chery Automobile реализовал на глобальном рынке чуть более 200 тысяч машин, что на 11 процентов хуже прошлогоднего результата. Такие данные в своем Telegram-канале приводит аналитик Сергей Целиков. Особенно печальная статистика зафиксирована на местном рынке и в России.

Основной причиной резкого сокращения реализации эксперт назвал не менее стремительное замедление темпов реализации на китайском рынке. Корректировка государственных тарифов и условий поддержки привела к тому, что продажи производителя в КНР просели на 16 процентов.

При этом экспорт компании взлетел на 48 процентов, достигнув отметки в 119600 единиц. Это дало Chery возможность не только удержать, но и упрочить статус ведущего китайского автомобильного экспортера.

«В России продажи группы Chery Automobile подсчитывать все сложнее и сложнее», — отметил Целиков. Абсолютным лидером в нашей стране в январе стал новый бренд Tenet, разошедшийся тиражом в 8449 единиц. Далее со значительным отрывом идет Jetour, который выбрали 2113 покупателей, что на 5 процентов хуже показателей годичной давности.

Падение переживает основной бренд Chery. Реализовано всего 1370 машин, что означает обвал на 85 процентов. Премиальный Exeed потерял 20 процентов (1324 единицы). Omoda и Jaecoo показали снижение на 51 и 39 процентов соответственно (1149 и 1082 единицы).

Бренд Xcite, напротив, продемонстрировал уверенный рост на 26 процентов (354 единицы). Продажи Soueast и Kaiyi обрушились на 67 и 94 процентов соответственно (51 и 23 единицы). Замыкает рейтинг электрический iCAR, чей рост в 250 процентов обеспечили всего 7 проданных машин.

В совокупности марки реализовали в начале года 16422 автомобиля, что на 9 процентов уступает прошлогоднему показателю. «Суммарно эти десять брендов в январе 2026 года заняли 20,4 процента российского авторынка», — подытожил аналитик.

Ранее стало известно, что калининградский завод «Автотор» завершил 2025 год с увеличением объемов выпуска автомобилей более чем на 10 процентов относительно 2024 года.