Продажи китайского автогиганта стремительно сократились в КНР и России

По итогам января 2026 года автоконцерн Chery Automobile реализовал на глобальном рынке чуть более 200 тысяч машин, что на 11 процентов хуже прошлогоднего результата. Такие данные в своем Telegram-канале приводит аналитик Сергей Целиков. Особенно печальная статистика зафиксирована на местном рынке и в России.
Основной причиной резкого сокращения реализации эксперт назвал не менее стремительное замедление темпов реализации на китайском рынке. Корректировка государственных тарифов и условий поддержки привела к тому, что продажи производителя в КНР просели на 16 процентов.
При этом экспорт компании взлетел на 48 процентов, достигнув отметки в 119600 единиц. Это дало Chery возможность не только удержать, но и упрочить статус ведущего китайского автомобильного экспортера.
«В России продажи группы Chery Automobile подсчитывать все сложнее и сложнее», — отметил Целиков. Абсолютным лидером в нашей стране в январе стал новый бренд Tenet, разошедшийся тиражом в 8449 единиц. Далее со значительным отрывом идет Jetour, который выбрали 2113 покупателей, что на 5 процентов хуже показателей годичной давности.
Падение переживает основной бренд Chery. Реализовано всего 1370 машин, что означает обвал на 85 процентов. Премиальный Exeed потерял 20 процентов (1324 единицы). Omoda и Jaecoo показали снижение на 51 и 39 процентов соответственно (1149 и 1082 единицы).
Бренд Xcite, напротив, продемонстрировал уверенный рост на 26 процентов (354 единицы). Продажи Soueast и Kaiyi обрушились на 67 и 94 процентов соответственно (51 и 23 единицы). Замыкает рейтинг электрический iCAR, чей рост в 250 процентов обеспечили всего 7 проданных машин.
В совокупности марки реализовали в начале года 16422 автомобиля, что на 9 процентов уступает прошлогоднему показателю. «Суммарно эти десять брендов в январе 2026 года заняли 20,4 процента российского авторынка», — подытожил аналитик.
Ранее стало известно, что калининградский завод «Автотор» завершил 2025 год с увеличением объемов выпуска автомобилей более чем на 10 процентов относительно 2024 года.