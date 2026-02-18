Продажи одного вида легковушек в России упали

«Автостат»: Продажи легковушек с дизельным мотором упали на 24 процента

По итогам прошлого года в России удалось продать 15,3 тысячи новых легковых автомобилей с дизельным мотором. Об этом сообщил ««Автостат»».

Достигнутый результат оказался на 24 процента меньше, если сравнивать с итогами позапрошлого года. Доля «дизелей» на рынке новых легковушек упала с 1,3 процента в 2024 году до 1,2 процента в 2025-м.

На первом месте по продажам среди автомобилей с дизельным мотором в прошлом году оказался Haval, который купили в количестве 2641 штука. Второе место досталось Great Wall — 2594 проданных машины. Toyota заняла третье место с результатом 1617 штук. Кроме того, в пятерке брендов лидеров оказались Foton (1310 единиц) и российский Sollers (1093 единицы).

По прогнозам, в феврале 2026 года в России не стоит ждать серьезного ускорения темпов продаж новых машин. Оказалось, что 36 процентов отраслевых экспертов от общего числа опрошенных уверены, что реализация не превысит 80 тысяч новых автомобилей.