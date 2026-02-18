Реклама

08:49, 18 февраля 2026Мир

Профайлер заметил выдавший эмоции Макрона жест из-за конфуза в Мюнхене

Профайлер Анищенко: Макрон оказался в сильном стрессе из-за конфуза в Мюнхене
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stefan Rousseau / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон, которого во время Мюнхенской конференции проигнорировали премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц, оказался в сильном стрессе из-за этой ситуации. Об этом aif.ru рассказал профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.

«Он [Макрон] видит, что его игнорируют, поэтому начинает стрессовать. Он засунул руку в карман. Он похлопал Мерца, тот на него не обратил внимания. Макрон продолжил заигрывать с публикой, чтобы на него обратили внимание, чтобы показать, что он здесь», — заметил профайлер.

При этом, указал Анищенко, британский премьер и канцлер ФРГ выглядели недовольными и раздраженными, когда увидели французского лидера. Эксперт сравнил их поведение с действиями обиженного ребенка, который демонстративно отворачивается.

Инцидент произошел на пресс-конференции Макрона со Стармером и Мерцем. Глава Франции несколько раз пытался поздороваться с Мерцем, однако канцлер не реагировал и игнорировал его.

