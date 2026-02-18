Реклама

16:05, 18 февраля 2026Экономика

Производство одного вида мяса в России побило рекорд

Лут: В 2025 году в России произвели рекордные 7,3 миллиона тонн мяса птицы
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В 2025 году в России удалось произвести рекордные 7,3 миллиона тонн мяса птицы. Об этом заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Ее процитировало ТАСС.

Кроме того, внушительные показатели продемонстрировало производство сырого молока. По итогам прошлого года оно достигло 34,2 миллиона тонн. Лут объяснила это повышением продуктивности молочного стада.

Министр также заверила, что рыбохозяйственный комплекс полностью обеспечил внутренние потребности страны. В частности, удалось обновить рекорд по вылову минтая.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Китай купил 14,8 тысячи тонн индейки, на 40,5 миллиона долларов. При этом 13,2 тысячи тонн оказались российского производства.

В свою очередь, Филиппины отменили запрет на импорт птицеводческой продукции — мяса курицы, утки, индейки — из России, действовавший с 2021 года.

