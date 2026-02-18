Раскрыт неочевидный фактор развития гипертонии

Circulation: Курение во время беременности повышает риск гипертонии у детей

Курение во время беременности может быть связано с повышенным артериальным давлением у детей и более высоким риском гипертонии в будущем. К такому выводу пришли исследователи в рамках крупного американского проекта ECHO. Результаты работы опубликованы в журнале Circulation.

Ученые проанализировали данные 13 120 детей, рожденных с 1999 по 2020 год в 52 медицинских центрах США и Пуэрто-Рико. Информацию о курении во время беременности собирали по анкетам, медицинским записям и анализам мочи на котинин — маркер недавнего употребления табака. Артериальное давление у детей измеряли в возрасте от 3 до 18 лет.

Выяснилось, что дети матерей, куривших во время беременности, чаще имели более высокие показатели как систолического, так и диастолического давления, а также повышенный риск диагностированной гипертонии. Наиболее выраженная связь наблюдалась при подтвержденном активном курении по анализам. Ассоциация была сильнее у девочек и усиливалась с возрастом. При этом пассивное курение, по данным самоотчетов, статистически значимой связи с повышенным давлением не показало.

Авторы подчеркивают, что повышенное давление в детстве увеличивает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте. По их мнению, снижение уровня курения среди беременных может стать одним из способов профилактики гипертонии в популяции.

Ранее ученые выяснили, что диабет и повышенное давление могут развиваться из-за общих генетических причин.