Раскрыт смысл заявлений Трампа о «больших успехах» на переговорах

Американист Дубравский: Трамп говорит о скором мире ради политических очков

Заявления президента США Дональда Трампа и американских дипломатов о «скором мире» и «значительном прогрессе» на переговорах по Украине предназначены в первую очередь для внутренней аудитории. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал американист и руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

По его словам, вопреки утечкам в западных СМИ о негативных тенденциях на переговорах, американский лидер продолжит и впредь утверждать, что процесс мирного урегулирования идет с «большим успехом». Аналитик полагает, что Трамп говорит об этом ради политических очков перед грядущими выборами.

«Если политики после каждых переговоров будут выходить и говорить: "мы ничего не добились", они потеряют моральный мандат со стороны избирателей», — пояснил Дубравский.

Он также отметил, что аналогичные риторические приемы регулярно используют и ближайшие сподвижники американского президента. «Это не более чем предвыборная стратегия, которая работает вполне успешно», — добавил политолог.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласна на «все реалистичные предложения» американцев, касающиеся заключения мира. Он пояснил, что в первую очередь подразумевает под этим «безусловное и долгое прекращение огня».