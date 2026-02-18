Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:32, 18 февраля 2026МирЭксклюзив

Раскрыт смысл заявлений Трампа о «больших успехах» на переговорах

Американист Дубравский: Трамп говорит о скором мире ради политических очков
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Заявления президента США Дональда Трампа и американских дипломатов о «скором мире» и «значительном прогрессе» на переговорах по Украине предназначены в первую очередь для внутренней аудитории. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал американист и руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

По его словам, вопреки утечкам в западных СМИ о негативных тенденциях на переговорах, американский лидер продолжит и впредь утверждать, что процесс мирного урегулирования идет с «большим успехом». Аналитик полагает, что Трамп говорит об этом ради политических очков перед грядущими выборами.

«Если политики после каждых переговоров будут выходить и говорить: "мы ничего не добились", они потеряют моральный мандат со стороны избирателей», — пояснил Дубравский.

Он также отметил, что аналогичные риторические приемы регулярно используют и ближайшие сподвижники американского президента. «Это не более чем предвыборная стратегия, которая работает вполне успешно», — добавил политолог.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласна на «все реалистичные предложения» американцев, касающиеся заключения мира. Он пояснил, что в первую очередь подразумевает под этим «безусловное и долгое прекращение огня».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мединский охарактеризовал переговоры с Украиной

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Зеленский высказался о прогрессе в одной сфере по итогам переговоров

    Российский производитель заявил о выпуске первой модели авто с панорамной крышей

    Министр спорта назвал число погибших или раненых в ходе СВО российских спортсменов

    Захарова предложила ЕС отказаться от дипломатии

    Названы самые популярные направления в вузах России

    Зеленский прокомментировал завершение переговоров в Женеве

    США добились многомиллиардных инвестиций от своего союзника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok