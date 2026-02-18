Раскрыта неочевидная причина развития гипертонии

CR: Гиперактивность CRH-нейронов гипоталамуса вызывает развитие гипертонии

Гиперактивность определенных нейронов в гипоталамусе может играть ключевую роль в развитии первичной гипертонии. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие работу в журнале Cardiovascular Research (CR).

Ученые сосредоточились на нейронах, вырабатывающих кортикотропин-рилизинг-гормон (CRH), которые расположены в паравентрикулярном ядре гипоталамуса. Эти клетки участвуют в регуляции стрессовой реакции и работы симпатической нервной системы. В экспериментах на крысах активация таких нейронов приводила к повышению артериального давления и усилению сигналов к стволовым центрам мозга, контролирующим сосудистый тонус и сердечный ритм. Одновременно в крови увеличивались уровни норадреналина и маркеров вазопрессина — гормона, влияющего на сужение сосудов.

У животных с наследственной гипертонией активность этих нейронов была изначально выше. Когда исследователи подавляли их работу или избирательно удаляли, артериальное давление снижалось, а развитие гипертонии замедлялось. Это сопровождалось уменьшением активности симпатической нервной системы и снижением уровня стресс-гормонов.

Авторы делают вывод, что гиперактивность CRH-нейронов гипоталамуса может быть одним из центральных механизмов поддержания повышенного давления. По их мнению, воздействие на этот нейронный контур потенциально может стать новым направлением терапии первичной гипертонии, однако клинические исследования еще предстоят.

Ранее стало известно, что воздействие загрязненного воздуха повышает риск высокого давления у детей.