13:31, 18 февраля 2026

Предсказана реакция Трампа на нежелание Зеленского договариваться о мире

Американист Дубравский: Трамп продолжит давить на Украину для компромисса о мире
Алевтина Запольская
Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

По итогам первого раунда переговоров в Женеве США продолжат усиливать давление на президента Украины Владимира Зеленского и его команду, добиваясь компромисса. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал американист и руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

Эксперт напомнил, что еще до начала консультаций глава Белого дома Дональд Трамп возложил ответственность за отсутствие прогресса на украинского лидера и предупредил об «упущенных возможностях».

«В этом смысле стратегия удалась: украинцы обсуждают с Россией территориальные уступки, хотя еще недавно об этом не шло и речи. Дональду Трампу хочется как можно скорее завершить эту кампанию», — сказал Дубравский.

Ранее Зеленский заявил, что Украина согласна на «все реалистичные предложения» американцев, касающиеся заключения мира. Он пояснил, что в первую очередь подразумевает под этим «безусловное и долгое прекращение огня».

