Раскрыты данные об оказавшемся госизменником россиянине

В Алтайском крае арестован работавший на СБУ и собиравший для нее данные мужчина

В Алтайском крае арестован мужчина, собиравший данные для службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ.

Фигурант — 1970 года рождения. Он обвиняется по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

По данным ведомства, установлено, что россиянин установил контакт с представителем СБУ в мессенджере для того, чтобы помочь Украине в деятельности, направленной против безопасности России. По заданию украинского куратора он собирал данные о местах дислокации подразделений и маршрутов передвижения военной техники одной из воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации, находящейся на территории Алтайского края. Полученную информацию он отправлял представителю СБУ.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области работавший на иностранное государство мужчина получил семь лет колонии.