Россиян предупредили об орудующих в домовых чатах мошенниках

МВД: Мошенники выкладывают объявления о продаже вещей в домовых чатах

Мошенники стали орудовать в домовых чатах, где предлагают купить у них вещи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД России.

«Злоумышленники выкладывают объявление о продаже вещей в домовой чат в мессенджере, представляясь соседями и тем самым втираясь в доверие к покупателю», — предупредили в ведомстве.

Отмечается, что в разговоре с потенциальным покупателем аферисты требуют перевести им деньги в качестве залога за покупку. Однако после получения средств они обрывают контакт с жертвой, рассказали правоохранители.

Ранее сообщалось, что мошенники стали обманывать россиян, предлагая им ускорить работу мессенджера Telegram. Под этим предлогом злоумышленники предлагают воспользоваться ботом, крадущим персональные данные пользователей.

Кроме того, мошенники стали использовать схему с доставкой цветов якобы от родственников. Цель аферистов — завладеть кодами из СМС, данными для входа на портал «Госуслуги» и другими важными сведениями.