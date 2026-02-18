Реклама

13:04, 18 февраля 2026

Россиянка погладила кота в Таиланде и угодила в больницу

Алина Черненко

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom  

Россиянка погладила уличного кота в Таиланде и угодила в больницу с подозрением на бешенство. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, во время прогулки с мужем жительница Санкт-Петербурга Мария увидела на улице милое животное, которое запрыгнуло на нее и начало ласкаться. Девушка попыталась снять кота с себя, но ему это не понравилось, и он ее укусил.

Местные жители посоветовали пострадавшей немедленно обратиться в больницу, так как зверь не был вакцинирован. Врачи назначили россиянке курс прививок от бешенства и столбняка. Общая стоимость лечения составила около 30 тысяч рублей, расходы покрыла страховая компания.

Ранее австралийская туристка лишилась полумиллиона рублей после укуса дикой обезьяны на Бали. Животное напало на женщину, когда та пыталась сделать фото.

