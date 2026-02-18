Россиянка погладила кота в Таиланде и угодила в больницу

Россиянка погладила уличного кота в Таиланде и угодила в больницу с подозрением на бешенство. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, во время прогулки с мужем жительница Санкт-Петербурга Мария увидела на улице милое животное, которое запрыгнуло на нее и начало ласкаться. Девушка попыталась снять кота с себя, но ему это не понравилось, и он ее укусил.

Местные жители посоветовали пострадавшей немедленно обратиться в больницу, так как зверь не был вакцинирован. Врачи назначили россиянке курс прививок от бешенства и столбняка. Общая стоимость лечения составила около 30 тысяч рублей, расходы покрыла страховая компания.

