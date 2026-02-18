Рой мошек погубил 68-летнего мужчину

В Таиланде мужчина умер после укусов мошек в ногу

В Таиланде пожилой мужчина из провинции Лампанг не пережил нападение роя мошек. Об этом сообщает The Thaiger.

68-летний житель поступил в больницу округа Вангныа 8 февраля с жалобами на боль в ноге. Первоначальное обследование выявило у него небольшое воспаление. Мужчине выписали лекарства и отправили домой. Вечером того же дня таец снова приехал в клинику, потому что боль настолько усилилась, что он не мог ходить. При этом кожа на лице мужчины приобрела фиолетовый оттенок. Родственники рассказали, что за некоторое время до появления болей его искусали мошки.

Врачи выявили у пациента тяжелый сепсис и сильное понижение уровня сахара в крови. Он провел в местной больнице неделю, после чего его перевели в клинику в Лампанге. Там мужчины вскоре не стало из-за сепсиса и дыхательной недостаточности. В больнице заявили, что у него начались осложнения из-за укусов насекомых. При этом медики отметили, что мужчину погубил не яд мошек, а инфекция, попавшая в ранки.

Врачи посоветовали промывать ранки от укусов мошек холодной водой, не расчесывать их, а в случае появления необычных симптомов, вроде повышенной температуры или изменения цвета кожных покровов, немедленно обращаться к специалистам.

Ранее в Таиланде муравьи погубили подрезавшего ветки рабочего. Мужчина потерял сознание сразу после нескольких укусов насекомых.

