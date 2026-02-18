Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:01, 18 февраля 2026Из жизни

Рой мошек погубил 68-летнего мужчину

В Таиланде мужчина умер после укусов мошек в ногу
Никита Савин
Никита Савин

Фото: tsyklon / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде пожилой мужчина из провинции Лампанг не пережил нападение роя мошек. Об этом сообщает The Thaiger.

68-летний житель поступил в больницу округа Вангныа 8 февраля с жалобами на боль в ноге. Первоначальное обследование выявило у него небольшое воспаление. Мужчине выписали лекарства и отправили домой. Вечером того же дня таец снова приехал в клинику, потому что боль настолько усилилась, что он не мог ходить. При этом кожа на лице мужчины приобрела фиолетовый оттенок. Родственники рассказали, что за некоторое время до появления болей его искусали мошки.

Врачи выявили у пациента тяжелый сепсис и сильное понижение уровня сахара в крови. Он провел в местной больнице неделю, после чего его перевели в клинику в Лампанге. Там мужчины вскоре не стало из-за сепсиса и дыхательной недостаточности. В больнице заявили, что у него начались осложнения из-за укусов насекомых. При этом медики отметили, что мужчину погубил не яд мошек, а инфекция, попавшая в ранки.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
В мае из-под земли впервые за 230 лет выползет триллион насекомых. Чем это опасно?
В мае из-под земли впервые за 230 лет выползет триллион насекомых.Чем это опасно?
12 мая 2024

Врачи посоветовали промывать ранки от укусов мошек холодной водой, не расчесывать их, а в случае появления необычных симптомов, вроде повышенной температуры или изменения цвета кожных покровов, немедленно обращаться к специалистам.

Ранее в Таиланде муравьи погубили подрезавшего ветки рабочего. Мужчина потерял сознание сразу после нескольких укусов насекомых.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Только шампунь и зубную пасту». Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде. Как это объяснил МОК?

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    Названы варианты обогатиться после завершения СВО

    Песков рассказал об отчете Путину по итогам переговоров в Женеве

    В Кремле высказались о прошедшей встрече по Украине в Женеве

    Раскрыто главное требование России на переговорах по Украине в Женеве

    Стал известен второй полуфиналист хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

    Владимир Яглыч высказался о своем «двойнике»

    Патологоанатом раскрыла самый пугающий случай из практики

    В замерзающий Финский залив отправили атомный ледокол «Сибирь»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok