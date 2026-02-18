Реклама

Сотрудник российской налоговой отправился в колонию из-за 1,5 тысячи рублей

В Краснодаре осудили сотрудника ФНС за разглашение налоговой тайны
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Краснодаре осудили сотрудника ФНС за разглашение налоговой тайны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статьям 183 («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну») и 290 («Получение взятки») УК РФ.

Как установил суд, Вячеслав Соловьев, находясь в должности заместителя начальника отдела камерального контроля ФНС по краю, в октябре 2022 года получил предложение за денежное вознаграждение в размере 1,5 тысячи рублей за каждый документ, собирать и передавать данные, составляющие налоговую тайну, лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Подсудимый согласился и незаконно передал им информацию по семи организациям, за что получил 10,5 тысячи рублей.

Первомайский районный суд приговорил его трем годам и восьми месяцам колонии общего режима, а также штрафу в размере 315 тысяч рублей. Соловьев не согласился с приговором и обжаловал его.

После рассмотрения дела в апелляционном порядке судебная коллегия назвала приговор законным и оставила его без изменений.

Ранее сообщалось, что задержание двух российских чиновников за крупную взятку попало на видео.

