США добились многомиллиардных инвестиций от своего союзника

Bloomberg: Япония вложит 36 млрд долларов в добычу нефти и газа в США

Япония инвестирует до 36 миллиардов долларов в американские проекты в области нефти, газа и критически важных полезных ископаемых. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на публикации президента США Дональда Трампа в социальных сетях.

Отмечается, что это будет первый транш из 550 миллиардов долларов, выделенных в рамках торгового соглашения Токио с Вашингтоном. По словам самого главы Белого дома, эти проекты не удалось бы запустить без тарифного давления.

В свою очередь, премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что эти проекты призваны создать устойчивые цепочки поставок посредством сотрудничества в областях, имеющих решающее значение для экономической безопасности, включая критически важные полезные ископаемые, энергетику и искусственный интеллект.

По словам министра торговли США Говарда Лютника, наиболее значительной инвестицией является газовая электростанция в Огайо, которая, как ожидается, будет вырабатывать 9,2 гигаватта электроэнергии. По данным агентства, это будет эквивалентно работе девяти ядерных реакторов. Еще один проект — это глубоководный терминал для экспорта сырой нефти в Мексиканском заливе. Кроме того, Япония инвестирует в предприятие по производству синтетических промышленных алмазов, которое расположится в Джорджии.

Осенью 2025 года Трамп заявил, что дружба между США и Японией крепка и скоро станет еще сильнее, чем когда-либо прежде.

