Стала известна цель подрыва ВСУ переправы в Днепропетровской области

ТАСС: ВСУ взорвали переправу в Днепропетровской области, чтобы не идти на задачу
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Солдаты 67-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвали переправу в Днепропетровской области, чтобы не идти на боевую задачу. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

«Солдаты 67-й бригады ВСУ взорвали переправу в Днепропетровской области (...). Цель — избежать отправки личного состава на боевую задачу», — рассказал источник агентства.

Отмечается, что переправа находилась практически на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.

Ранее украинский военкор Богдан Мирошников заявил, что нового наступления Вооруженных сил России весной или летом не будет, потому что российские войска продолжают непрерывно наступать с 2023 года.

