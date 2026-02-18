Стали известны подробности об организации рекорда мира по сексу

Стало известно, как был организован секс-марафон, во время которого порнозвезда Бонни Блю поставила рекорд мира по незащищенному сексу. Об этом сообщает издание The Tab.

Акция прошла 7 февраля в лондонском особняке британского миллионера Эдварда Дейвенпорта. Как утверждает Бонни Блю, в результате ей удалось переспать с 400 мужчинами за 24 часа.

Организация подобного мероприятия требует участия множества людей и серьезных расходов: известно, что в 2025 году Бонни Блю и порномодель Лили Филлипс потратили на проведение секс-марафонов десятки тысяч долларов.

Помимо охраны и съемочной группы, требовался персонал, который снабжал ожидающих своей очереди мужчин прохладительными напитками. Это связано с тем, что очередь двигалась очень медленно, и некоторым из пришедших пришлось ждать встречи с Бонни Блю семь часов. Несколько сотрудников проверяли документы участников, раздавали анкеты и следили за их заполнением.

В прошлом Бонни Блю утверждала, что способна завести ребенка только посредством экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Забеременеть другим способом ей, по утверждению врачей, не удастся.