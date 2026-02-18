Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:03, 18 февраля 2026Россия

Стало известно о смерти награжденного Путиным звездой Героя России 102-летнего ветерана

В Дагестане сообщили о смерти ветерана Садыкова в возрасте 102 лет
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валерий Шарифулин / POOL / ТАСС

Ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков скончался в Дагестане на 103-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

В 2024-м Садыкову было присвоено звание Героя России. Медаль «Золотая Звезда» ему вручил президент России Владимир Путин. На церемонии награждения ветеран заявил о желании отправиться в зону проведения спецоперации.

Ибрагим-Паша Садыков родился в январе 1924 года. На фронт мужчина ушел добровольцем. Он участвовал в Сталинградском сражении, Курской битве, освобождал территорию Украины и Крым. Однажды он вступил в рукопашную схватку с гитлеровцами и уничтожил несколько солдат противника.

В 2024 году Садыков передал послание президенту США Джо Байдену. Посредником, по его словам, выступил американский киноактер Стивен Сигал.

Комментарии отключены
Последние новости

В Минцифры прокомментировали ограничения работы Telegram

Для россиян появился новый запрет

В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

В российском суде отказались лишать водителей прав за нарушения

В сети восхитились новым фото осужденной за наркотики российской актрисы

Общественники заявили о вымогательстве денег у участников СВО в воинской части России

В Минцифры высказались о контактах с администрацией Telegram

ЕС не смог найти деньги для граничащих с Россией стран-членов

В России заявили о безалаберности США в вопросе ядерного оружия

В России назвали еще один признак присутствия иностранных пилотов F-16 на Украине

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
© 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok