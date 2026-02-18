Стало известно о смерти награжденного Путиным звездой Героя России 102-летнего ветерана

В Дагестане сообщили о смерти ветерана Садыкова в возрасте 102 лет

Ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков скончался в Дагестане на 103-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

В 2024-м Садыкову было присвоено звание Героя России. Медаль «Золотая Звезда» ему вручил президент России Владимир Путин. На церемонии награждения ветеран заявил о желании отправиться в зону проведения спецоперации.

Ибрагим-Паша Садыков родился в январе 1924 года. На фронт мужчина ушел добровольцем. Он участвовал в Сталинградском сражении, Курской битве, освобождал территорию Украины и Крым. Однажды он вступил в рукопашную схватку с гитлеровцами и уничтожил несколько солдат противника.

В 2024 году Садыков передал послание президенту США Джо Байдену. Посредником, по его словам, выступил американский киноактер Стивен Сигал.