Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:15, 18 февраля 2026Россия

Стало известно об ответе России на угрозы морской блокадой

Дандыкин: У России есть основания задерживать определенные суда
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Планы НАТО по блокированию Калининградской области, захвату торговых судов и диверсиям на подводных коммуникациях прокомментировали в России. Как пишет «Царьград», Москва «бросила перчатку» альянсу.

В материале, в частности, упоминаются слова помощника президента, главы Морской коллегии Николая Патрушева. «Если мирным путем урегулировать эту ситуацию не получится, то блокаду будет прорывать и ликвидировать военно-морской флот», — заявил он накануне, раскрыв суть ответа на возможную морскую блокаду России.

Журналисты телеканала отмечают, что в последнее время западные страны развернули охоту на торговые суда, прикрываясь таким понятием, как «теневой флот», однако в реальности это не что иное, как откровенное пиратство. Однако России есть чем ответить.

К каждому нашему танкеру эсминец не приставишь, но больно Западу можно сделать. В принципе, у нас тоже есть основания для того, чтобы определенные суда задерживать с определенными грузами

Василий Дандыкинкапитан первого ранга

Военный эксперт Василий Дандыкин также указал, что сейчас НАТО не рискует вступать в открытое противостояние с РФ, а действует через Украину, накачивая страну вооружениями. Это делается для подготовки, убежден он. «Лет пять им надо, в том числе и на море», — считает специалист.

Материалы по теме:
«Наш флот не успел». США захватили танкер под российским флагом. Что об этом пишут военкоры и аналитики
«Наш флот не успел». США захватили танкер под российским флагом. Что об этом пишут военкоры и аналитики
7 января 2026
«Это подрывает все правила». Запад начал войну с «теневым флотом» России? Как ответит Москва и чем это грозит мировой экономике?
«Это подрывает все правила». Запад начал войну с «теневым флотом» России? Как ответит Москва и чем это грозит мировой экономике?
8 февраля 2026

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин подчеркивает, что действовать нужно так, чтобы не спровоцировать войну с альянсом. Руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев, в свою очередь, уверен, что действовать нужно зеркально, и начать это делать, по его мнению, нужно было намного раньше.

Как ранее писало Bloomberg, глава Вооруженных сил Великобритании Ричард Найтон представил на Мюнхенской конференции по безопасности варианты борьбы с «теневым флотом» РФ. В их числе значилось проведение операций по захвату танкеров. Соответствующие меры обсудили представители нескольких стран, которые имеют общие обязательства в Северной Атлантике и Балтийском море.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мединский охарактеризовал переговоры с Украиной

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Набиуллина рассказала о лимите на количество банковских карт

    Российские пенсионеры массово заинтересовались Китаем

    Рита Дакота помыла голову в луже

    Спасение трехлетнего ребенка обернулось для российского инспектора травмами

    Названа проблема политики Европы

    В МИД отреагировали на угрозу перенести конфликт на территорию России от соседней страны

    Залужный обвинил Зеленского в провале наступления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok