Стало известно об ответе России на угрозы морской блокадой

Дандыкин: У России есть основания задерживать определенные суда

Планы НАТО по блокированию Калининградской области, захвату торговых судов и диверсиям на подводных коммуникациях прокомментировали в России. Как пишет «Царьград», Москва «бросила перчатку» альянсу.

В материале, в частности, упоминаются слова помощника президента, главы Морской коллегии Николая Патрушева. «Если мирным путем урегулировать эту ситуацию не получится, то блокаду будет прорывать и ликвидировать военно-морской флот», — заявил он накануне, раскрыв суть ответа на возможную морскую блокаду России.

Журналисты телеканала отмечают, что в последнее время западные страны развернули охоту на торговые суда, прикрываясь таким понятием, как «теневой флот», однако в реальности это не что иное, как откровенное пиратство. Однако России есть чем ответить.

К каждому нашему танкеру эсминец не приставишь, но больно Западу можно сделать. В принципе, у нас тоже есть основания для того, чтобы определенные суда задерживать с определенными грузами Василий Дандыкин капитан первого ранга

Военный эксперт Василий Дандыкин также указал, что сейчас НАТО не рискует вступать в открытое противостояние с РФ, а действует через Украину, накачивая страну вооружениями. Это делается для подготовки, убежден он. «Лет пять им надо, в том числе и на море», — считает специалист.

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин подчеркивает, что действовать нужно так, чтобы не спровоцировать войну с альянсом. Руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев, в свою очередь, уверен, что действовать нужно зеркально, и начать это делать, по его мнению, нужно было намного раньше.

Как ранее писало Bloomberg, глава Вооруженных сил Великобритании Ричард Найтон представил на Мюнхенской конференции по безопасности варианты борьбы с «теневым флотом» РФ. В их числе значилось проведение операций по захвату танкеров. Соответствующие меры обсудили представители нескольких стран, которые имеют общие обязательства в Северной Атлантике и Балтийском море.