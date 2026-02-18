Суд по делу похищенного Мадуро перенесли

UN: Судебное заседание по делу Мадуро оказалось перенесено на 26 марта

Второе судебное заседание по делу похищенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро перенесли с 17-го на 26 марта. Причиной стали логистические проблемы, о чем сообщил телеканал Univision Noticias.

Как уточняется, ранее следующее заседание планировалось 17 марта в 11:00 нью-йоркскому времени (19:00 по московскому — прим. «Ленты.ру»)

Дату перенесли после того, как защита стороны Мадуро сделала соответствующий запрос. В нем говорилось о проблемах с планированием и логистикой. В результате стороны согласились перенести дату слушания. Второе заседание пройдет в федеральном суде Нью-Йорка.

Ранее исполняющая обязанности венесуэльского лидера Делси Родригес в беседе с журналистами сказала, что Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес невиновны в предъявляемых им обвинениям со стороны США.

3 января генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что Мадуро и его жене выдвинуты обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью владения таким оружием и устройствами для использования против Соединенных Штатов.