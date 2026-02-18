Суд утвердил выросший до 20-значного числа долг Google перед российскими каналами

Верховный суд признал долг Google перед телеканалами в 91,5 квинтиллиона рублей

Верховный суд России признал долг компании Google перед российскими телеканалами, сумма которого выросла до 20-значного числа — 91,5 квинтиллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд рассмотрел кассационную жалобу американской Google International LLC (материнской компании ООО «Гугл») и не нашел оснований для передачи дела на пересмотр судебной коллегии по экономическим спорам», — заявили в судебной инстанции, утвердив долг компании.

Решение нижестоящих инстанций о том, чтобы взыскать с корпорации долг в размере 91,5 квинтиллиона рублей, вступило в силу.

О том, что сумма долга компании перед российскими каналами выросла до 20-значного числа, стало известно в марте 2025 года. Уточнялось, что общая сумма 18 исков составила 91 квинтиллион 511 квадриллионов 687 триллионов 138 миллиардов 260 миллионов 100 тысяч рублей.

17 российских телеканалов подали в суд на Google за то, что видеохостинг YouTube, принадлежащий корпорации, удалил их аккаунты на платформе. Уточнялось, что суд обязал американскую компанию восстановить YouTube-каналы российских медиакомпаний, однако Google этого не сделал.

