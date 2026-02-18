Трамп пригласил к себе президента постсоветской страны

Токаев приедет на заседание Совета мира в Вашингтоне по приглашению Трампа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приедет на заседание Совета мира в Вашингтоне по приглашению главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба постсоветского лидера Aqorda в Telegram-канале.

«18-19 февраля 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента США Дональда Трампа посетит с рабочим визитом Вашингтон для участия в инаугурационном заседании Совета мира», — сообщает пресс-ведомство.

В ходе мероприятия стороны уделят вниманию стабилизации ситуации в Секторе Газа, выработке дальнейших шагов по ситуации в секторе Газа после конфликта и обеспечению безопасности и устойчивой гуманитарной поддержки в регионе.

22 января Токаев подписал устав Совета мира. Помимо него на церемонии учреждения организации присутствовали еще три постсоветских лидера: президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиеев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Совет мира — межправительственная организация, созданная и возглавленная Дональдом Трампом в рамках мирного плана в секторе Газа, одобренного Советом Безопасности ООН в ноябре 2025 года. В феврале американский лидер заявил, что объединение выделит на восстановление Сектора Газы 5 миллиардов долларов.