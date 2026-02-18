Лавров предложил США «убрать с дороги» украинскую проблему

Лавров: Россия и США должны устранить проблему Украины для дальнейшего диалога

Россия и США должны устранить проблему в лице конфликта на Украине для дальнейшего эффективного двустороннего диалога. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с телеканалом «Аль-Арабия», текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Эта война уже вышла на самый первый план в мировых проблемах. Поэтому надо ее "убрать с дороги", а потом мы будем реализовывать взаимовыгодные проекты», — высказался дипломат.

Лавров прокомментировал усилия администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и отметил желание американского лидера добиться мирного соглашения. По словам главы МИД России, в ходе личных встреч и сам Трамп, и госсекретарь США Марко Рубио подтверждали намерения вести диалог с учетом национальных интересов России, несмотря на возможные разногласия.

«Там, где эти интересы совпадают, надо извлекать выгоду, реализовывать проекты. Там, где интересы не совпадают, нельзя давать им деградировать до конфронтации. Тем более до горячей конфронтации», — подчеркнул министр.

Ранее Трамп заявил о желании России заключить соглашение и обратился с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому двигаться в сторону урегулирования конфликта с Москвой, пока это возможно. Глава Белого дома также выразил уверенность в скором достижении договоренностей.