Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:27, 18 февраля 2026Мир

Лавров предложил США «убрать с дороги» украинскую проблему

Лавров: Россия и США должны устранить проблему Украины для дальнейшего диалога
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Россия и США должны устранить проблему в лице конфликта на Украине для дальнейшего эффективного двустороннего диалога. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с телеканалом «Аль-Арабия», текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Эта война уже вышла на самый первый план в мировых проблемах. Поэтому надо ее "убрать с дороги", а потом мы будем реализовывать взаимовыгодные проекты», — высказался дипломат.

Лавров прокомментировал усилия администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и отметил желание американского лидера добиться мирного соглашения. По словам главы МИД России, в ходе личных встреч и сам Трамп, и госсекретарь США Марко Рубио подтверждали намерения вести диалог с учетом национальных интересов России, несмотря на возможные разногласия.

«Там, где эти интересы совпадают, надо извлекать выгоду, реализовывать проекты. Там, где интересы не совпадают, нельзя давать им деградировать до конфронтации. Тем более до горячей конфронтации», — подчеркнул министр.

Ранее Трамп заявил о желании России заключить соглашение и обратился с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому двигаться в сторону урегулирования конфликта с Москвой, пока это возможно. Глава Белого дома также выразил уверенность в скором достижении договоренностей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Только шампунь и зубную пасту». Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде. Как это объяснил МОК?

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    Названы варианты обогатиться после завершения СВО

    Раскрыта уловка болельщика для проноса на трибуны Олимпиады российского флага

    Стал известен третий полуфиналист хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

    В российском городе пожаловались на рассыпающийся жилой дом

    «Разборку» украинской установки «Гвоздика» российскими дронами показали на видео

    Европейцев отказались допустить до переговоров в Женеве

    Звезда «Горничной» обнажила грудь в съемке для модного журнала

    Трамп высказался об украинском конфликте после переговоров в Женеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok