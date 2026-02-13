Реклама

Мир
23:58, 13 февраля 2026Мир

«Зеленскому придется двигаться». Трамп заявил о желании России заключить соглашение и обратился с призывом к президенту Украины

Трамп: Зеленский должен двигаться в сторону урегулирования конфликта с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: White House / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский должен двигаться в сторону урегулирования конфликта с Россией, пока это возможно. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Россия хочет заключить соглашение, а Зеленскому придется двигаться. У нас есть прекрасная возможность. Он должен действовать

Дональд Трамппрезидент США

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. По его словам, на этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

Трамп заявил о неизбежности украинского урегулирования

Трамп выразил уверенность в том, что урегулирование конфликта на Украине будет достигнуто.

Нам осталось завершить еще пару конфликтов. Конкретно — между Россией и Украиной. Это плохо, но я думаю, что мы сможем добиться

Дональд Трамппрезидент США

Неделей ранее Трамп охарактеризовал контакты с Россией и Украиной по урегулированию конфликта как очень хорошие.

При этом в Киеве рассказали, что переговоры 4-5 февраля в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта прошли с прогрессом, но без прорывов.

США поставили Украине условие по гарантиям безопасности

США не будут предоставлять Украине гарантии безопасности до тех пор, пока не будет заключено мирное соглашение. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

При этом в статье отмечалось, что Трамп не пытается использовать соглашение в качестве рычага давления на украинского лидера Владимира Зеленского.

Он хочет уладить и закрепить многие моменты, прежде чем фактически подписывать соглашение (...) Если это [гарантии безопасности] помешает дальнейшим мирным переговорам, то какой в этом смысл?

представитель администрации СШАв комментарии Politico

При этом, по данным издания, США «ясно дали понять Украине», что не будут заключать соглашение о гарантиях безопасности до тех пор, пока Киев и Москва не достигнут общего соглашения о прекращении конфликта.

Ранее сообщалось, что Трамп может покинуть переговоры о судьбе Украины уже в ближайшие недели. Политик намерен возложить вину за провал дипломатии на Украину или Россию, или сразу на обе стороны.

Зеленский назвал условие для прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский предпочел войну «плохому миру». Политик заявил в интервью The Atlantic, что хочет достичь «достойного и длительного мира», а не быстрого соглашения ради политики.

При этом в окружении президента Украины беспокоятся о том, что Киев теряет «окно возможностей» для мира. По данным The Atlantic, страна еще много лет будет страдать от войны, если не прекратит ее весной. При этом Зеленский готов продолжать конфликт.

Зеленский сказал мне, что он скорее предпочтет вообще не заключать никакой сделки, чем заставить свой народ принять плохую. Даже после четырех лет интенсивной войны он говорит, что готов продолжать борьбу

The Atlantic

Президент Украины готов к прекращению огня, но только после согласования гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и Европы. По его словам, на данный момент американские ответы по поводу гарантий безопасности остаются недостаточно конкретными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
