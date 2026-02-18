Реклама

В Эстонии допустили размещение ядерного оружия при одном условии

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Omar Havana / Reuters

Власти Эстонии не исключают размещения ядерного оружия на территории страны, если такое решение будет принято в рамках НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна, передает ERR.

«Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет такой доктрины, которая бы исключала это», — рассказал Цахкна.

По его словам, НАТО может счесть необходимым разместить ядерное оружие на территории республики.

Ранее Цахкна заявил, что Эстония захотела изъять замороженные частные российские активы и совместно с Украиной готовит соответствующие шаги.

